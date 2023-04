Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei are 42- sanse de calificare la EURO 2024, potrivit unei analize a statisticienilor Gracenote, publicata in saptamana in care incep preliminariile acestei competitii, scrie Reuters. Potrivit statisticienilor Gracenote, Romania este favorita sa incheie pe locul 2 grupa,…

- CARAS-SEVERIN – Potrivit Autoritatii Electorale Permanente am fi astepati 256.875 la urne! Acesta este numarul cetatenilor cu drept de vot din judet, la data de 1 martie, potrivit datelor cuprinse in Registrul electoral, document actualizat lunar in baza actelor de stare si de evidenta a populatiei!…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 10 martie Ora 17.30 FC Botoșani – CS Mioveni Ora 20.30 Universitatea Craiova – UTA Arad Sambata, 11 martie Ora 17.30 FC Argeș – Petrolul Ploiești Ora 20.30 Farul Constanța – FC Rapid 1923 Duminica, 12 martie Ora…

- Sambata, la ora 21.22, se implinesc 46 de ani de la cutremurul din 1977, in care au murit peste 1.500 de oameni, dintre care peste 1.400 numai in Bucuresti, iar alti aproximativ 11.300 au fost raniti. Cutremurul din 4 martie 1977 s-a produs la ora 21:22, a avut magnitudinea 7,4 pe scara Richter si o…

- In aceasta perioada, evolueaza pesta porcina africana, in: Germania, Cehia, Polonia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Italia, Bulgaria, Moldova, Slovacia, Letonia. “Atenționam toți crescatorii de pasari din județ, atat cei care dețin exploatații profesionale avicole cat și crescatorii de pasari…

- Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0, in fața formației Widzew Lods, ocupanta locului 3 din Polonia, intr-un joc amical, al doilea susținut in cadrul cantonamentului din Antalya. Alb-albaștrii au marcat in minutul 38, prin Rivaldinho, care a „ințepat“ mingea pe langa portar, de la 8 metri…

