Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 - 25 decembrie 2020, Fundatia Copii in Dificultate in parteneriat cu Band Music School desfasoara campania Colind de Craciun in scopul strangerii de fonduri necesare achizitionarii de paturi adaptate nevoilor celor 20 de copii cu afectiuni neurologice grave abandonati in spitale de familie.

- Astfel, Ministerul Sanatatii a distribuit Directiei de Sanatate Publica Iasi inca 6350 de doze de vaccin antigripal Vaxigrip. Acestea vor fi directionate in perioada urmatoare catre cabinetele medicilor de familie si au drept scop imunizarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani, la care…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca exista foarte mulți parinți care incearca sa-și protejeze copiii de Covid-19 și le administreaza antibiotice in mod preventiv. Tataru considera ca asta este o mare greșeala și le recomanda sa ia prima data legatura cu medicul de familie.Citește…

- Nasterea copiilor in familie este unul din scopurile ei – de a avea urmasi, de a avea sentimentul implinirii, de a avea cui sa fie lasate cele adunate si agonisite pe parcursul vietii. Copiii mai au rostul de a-i ingriji pe parinti cind acestia nu mai pot lucra. Fiecare familie isi doreste a avea copii…

- Ministerul Sanatatii incurajeaza parintii sa colaboreze cu autoritatile medicale si medicii de familie pentru accelerarea imunizarii copiilor, in cadrul Programului national de vaccinare. Ministerul a anuntat ca detine stocurile necesare pentru asigurarea vaccinarii impotriva rujeolei-rubeolei-oreionului,…