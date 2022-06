Adrian Mutu s-a retras oficial din fotbal. Cum a fost ultimul sau meci! Este oficial! Adrian Mutu s-a retras din fotbal. A intrat pe teren pentru ultima oara in calitate de jucator. S-a intamplat ieri, intr-un meci dintre Romania și World Stars, echipa formata din jucatori faimoși la nivel internațional. Ultimul meci al lui Adrian Mutu a fost unul care s-a terminat cu un scor de trei la trei. De altfel, cel poreclit „Briliantul” a și inscris un gol in prima repriza. La finalul meciului, Mutu a fost aclamat de publicul format din peste 20.000 de oameni. In tribune a fost afișat un banner cu mesajul…