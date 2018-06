Adrian Mutu, PROCES la tribunal cu Alexandra Dinu. De la ce a plecat SCANDALUL

Adrian Mutu (39 de ani) este cel care a apelat la judecatori in razboiul cu prima sotie, Alexandra Dinu (37 de ani), si le solicita acestora sa-i anuleze executarea silita. "Briliantul" nu vrea sa achite suma de 140.000 de euro, reprezentand pensia alimentara a fiului sau, Mario Mutu.

Adrian Mutu se judeca din nou cu fosta sotie, Alexandra Dinu. Motivul este INCREDIBIL

In 2016, prima sotie i-a deschis proces fostului fotbalist pentru ca nu si-a indeplinit indatoririle pe care le are fata de fiul lor, Mario Mutu, acum in varsta de 15 ani. Ani in sir, fotbalistul a platit cate 5.000…