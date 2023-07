Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica a vorbit despre plecarea lui Adrian Mutu de la Rapid și despre ce nu ar vrea sa vada la viitorul tehnician din Giulești. Favoritul conducerii Rapidului pentru a-l inlocui pe Mutu este Cristiano Bergodi. Despre italian a vorbit și Șumudica, care spune ca nu vrea sa vada scuze la viitorul…

- Rapid ar putea sa ramana fara antrenor cu o saptamana inaintea debutului in noul sezon. Adrian Mutu are oferta de la echipa care l-a dat afara pe Laurențiu Reghecampf, iar șefii clubului din Giulești i-au dat voie sa negocieze. Azerii de la Neftci Baku i-au propus un salariu foarte bun și sunt gata…

- Gheorghe Dungu, fostul portar al Rapidului, a murit astazi. Avea 94 de ani. Gheorghe Dungu era cel mai varstic fost jucator al Rapidului. A aparat poarta gruparii giuleștene in peste 200 de meciuri la nivelul primei ligi. Absolvent de IEFS, mai ramasese o vreme in club in calitate de antrenor al portarilor.…

- Dupa ce Rapid s-a desparțit de extrema dreapta Antonio Sefer (23 de ani), fotbalist vandut de giuleșteni in Israel, la Hapoel Beer Sheva, bucureștenii i-au gasit inlocuitor acestuia chiar in Superliga. Gruparea bucureșteana vrea sa-l transfere pe Alexandru Cimpanu (22 de ani), extrema dreapta de la…

- Patronul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a anunțat ca cei de la Rapid l-au contactat pentru a-și manifesta interesul pentru Marius Ștefanescu (24 de ani, extrema stanga). Finanțatorul covasnenilor a spus ca așteapta o oferta oficiala din partea clubului din Giulești, urmand a se…

- Adrian Mutu este din nou sub presiune la Rapid. Echipa din Giulești a pierdut pe teren propriu cu CS Universitatea Craiova și a caștigat doar un punct in ultimele trei partide, in care a primit zece goluri și a marcat doar de doua ori. „Briliantul” a reacționat in stilul lui Jose Mourinho, dar și-a…

- Conducatorii clubului Rapid au anunțat ce decizie au luat in privința lui Adrian Mutu, un antrenor foarte contestat de fani dupa infrangerea din partida cu CS Universitatea Craiova. Victor Angelescu, unul dintre cei doi acționari ai gruparii din Giulești, a transmis ca „Briliantul” o sa stea pe banca…

- Dan Șucu, acționar la Rapid, a dezvaluit suma oferita de clubul din Giulești pentru Alexi Pitu vara trecuta, cand mijlocașul ofensiv era legitimat la Farul. Inainte sa ajunga in Franța, la Bordeaux, Pitu a fost ofertat de o echipa din SuperLiga. Este vorba despre Rapid, care a pus o masa o suma importanta…