- Victor Angelescu, unul dintre acționarii Rapidului, a comentat infrangerea cu Petrolul, scor 0-1, din etapa #5 din Superliga. Omul de afaceri considera ca echipa lui Mutu trebuia sa faca mai mult pe faza ofensiva, in ciuda tacticii extrem de defensive a ploieștenilor. Angelescu: „Petrolul a facut anti-joc,…

- Adrian Mutu, antrenorul principal al echipei Rapid, s-a aratata multumit de jocul echipei sale in meciul cu FC Arges, scor 2-1, dar nu se gandeste la titlu. ”A fost un meci dificil, mai ales in prima repriza, cu o echipa care s-a aparat bine, care a inchis spațiile foarte bine. Am avut și puțin noroc…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laszlo Balint, s-a declarat nemulțumit de rezultatul inregistrat duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, 0-1 cu Rapid. „Consider ca este un rezultat nemeritat, dupa cum s-au desfașurat ostilitațile, dupa raportul ocaziilor… Din pacate trebuie sa ne…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 2-0, ca victoria este pe deplin meritat. Fostul internațional s-a aratat foarte multumit de atitudinea jucatorilor, insa a adaugat si ca echipa are nevoie de intariri. „Nu am de ce sa plang, victoria e victorie!…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Antrenorul echipei FC U Craiova 1948, Marius Croitoru, a primit o suspendare de doua etape și a fost amendat cu 320 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in urma eliminarii sale la meciul din prima etapa a Superligii. Croitoru a primit al doilea cartonas galben…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- Rapid a reușit o performanța fantastica in handbalul feminin! Echipa din Giulești a dat lovitura și a devenit campioana Romaniei. Incurajate de o galeria fantastica, fetele de la Rapid au batut-o cu 35-27 pe Ramnicu Valcea in ultima etapa. Astfel, Rapid a devenit pentru prima oara campioana in ultimii…