- La finalul meciului Rapid – UTA, 1-0, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultat. ”A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau sa-l felicit pe Ilie și echipa lui. Ma bucur ca am reușit sa caștigam, am avut ocazii sa facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau…

- Junior Morais (36 de ani) a fost eroul Rapidului in victoria cu UTA Arad, scor 1-0, care i-a urcat pe giuleșteni pe primul loc in clasamentul Ligii 1. Brazilianul a sarbatorit reușita intr-un mod inedit, alaturi de fiul sau. Fundașul stanga a marcat singurul gol al partidei in minutul 17, cand a reușit…

- Petrolul a caștigat cu Rapid, scor 1-0, intr-un meci din etapa #5 din Liga 1. Gabi Tamaș, fundașul „lupilor galbeni” a vorbit despre tactica defensiva a echipei și a raspuns criticilor. Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, și Cristi Sapunaru, capitanul giuleștenilor, au acuzat tactica defensiva a celor…

- Adrian Mutu, antrenorul principal al echipei Rapid, s-a aratata multumit de jocul echipei sale in meciul cu FC Arges, scor 2-1, dar nu se gandeste la titlu. ”A fost un meci dificil, mai ales in prima repriza, cu o echipa care s-a aparat bine, care a inchis spațiile foarte bine. Am avut și puțin noroc…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Antrenorul echipei FC U Craiova 1948, Marius Croitoru, a primit o suspendare de doua etape și a fost amendat cu 320 de lei, miercuri, de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in urma eliminarii sale la meciul din prima etapa a Superligii. Croitoru a primit al doilea cartonas galben…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…