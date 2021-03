Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a debutat cu un egal la Campionatul European de tineret, 1-1 contra Olandei U21. Andrei Ciobanu (23 de ani, mijlocaș ofensiv), marcatorul golului reușit de „tricolorii” mici, vrea sa obțina 3 puncte in meciul urmator, contra Ungariei. Cronica meciului Romania U21 - Olanda U21 1-1, AICI!…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa similara a Olandei, 1-1 (1-1), in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, miercuri seara, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. Romania a obtinut un rezultat foarte bun in fata uneia dintre favoritele…

- Myron Boadu, varful de 20 de ani, e principalul pericol al olandezilor. Cel care a depașit doua accidentari grave in 2017 și 2018, fiind refuzat de Ajax și refuzand el transferul la Arsenal, a ajuns azi, la AZ Alkmaar, unul dintre cei mai buni jucatori din Eredivisie. Romania U21 debuteaza azi la Campionatul…

- Szallas.hu, cea mai mare platforma de turism online din Ungaria, a finalizat anul trecut fuziunea cu platforma romaneasca de rezervari hoteliere, Travelminit.ro. Procesul a inceput in urma cu doi ani și a fost accelerat in anul 2020, in ciuda situației pandemice și a incertitudinii generale din industria…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza in perioada noiembrie 2019 - ianuarie 2023 proiectul “Social Entrepreneurs Nation”, proiect finanțat in cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totala a proiectului este de 13.867.340,00…

- Premierul Florin Citu anunta ca a avut convorbire telefonica cu premierul olandez Mark Rutte. Cei doi au abordat teme economice, legate de pandemie si campania de vaccinare, dar si aderarea la Spatiul Schengen, relateaza News.ro. ”In cursul zilei de ieri am avut o convorbire telefonica cu…

- Adrian Mutu (42 de ani), selecționerul naționalei de tineret a Romaniei, iși dorește ca etapa din Liga 1 care ar trebui sa se dispute inainte de Campionatul European U21 sa fie amanata. Romania va deputa la Campionatul European U21 pe 24 martie, intr-un meci cu Țarile de Jos (Olanda), care se va disputa…

- ”Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport pentru POIM 2014-2020, a finalizat la data de 30 decembrie 2020 procesul de evaluare, contractare si de transmitere la Comisia Europeana a proiectului major 'Drum expres Craiova-Pitesti'. Obiectivul general…