- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Adrian Mutu, fost manager sportiv al echipei nationale, s-a aratat bucuros ca Razvan Burleanu a castigat alegerile pentru presedintia FRF si spera sa mai lucreze impreuna cu acesta. “M-am bucurat pentru victoria lui Burleanu, dar nu ma asteptam la o diferenta atat…

- Fostul international Adrian Mutu a fost instalat, sambata, in functia de antrenor al echipei de fotbal FC Voluntari, el inlocuindu-l pe Claudiu Niculescu, tehnician care si-a reziliat de comun acord contractul cu...

- LIVE TEXT, Liga 1, play-out, etapa 5: Sepsi Sf. Gheorghe – Gaz Metan Mediaș (ora 13.30, Digi, Telekom, Look). Meciul marilor speranțe. Sepsi – Gaz Metan 0-0 LIVE VIDEO AICI , AICI A inceput meciul Va fi un joc in care ambele echipe aflate in lupta pentru supraviețuire iși vor spune mari speranțe. Covasnenii…

- Adrian Mutu, managerul sportiv de la FRF, spune ca n-a avut vreo favorita in meciul caștigat de Dinamo pe terenul lui FC Voluntari, scor 4-2, in play-out. "N-am ținut cu nimeni, am ținut cu fotbalul. Dinamo a dominat categoric, nu e echipa de play-out. Acum muncesc și ma pregatesc sa devin antrenor.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo, adversara din meciul de vineri, are jucatori de o valoare incontestabila, dar a precizat ca nu se teme de nimeni si spera la o victorie. "Intalnim o echipa in forma, chiar…

- Președintele lui Kyserispor, Erol Bedir, ii impune lui Marius Șumudica victoria in jocul de luni, cu Fenerbahce. "Suntem intr-o perioada in care trebuie sa castigam indiferent de adversar pentru a ne implini visul european", spune președintele. ...

- Nicolae Stanciu nu a uitat de trecutul sau stelist. Mijlocașul Spartei Praga a dezvaluit ca urmarește toate meciurile fostei sale echipe și are o dorința clara: FCSB sa devina campioana la finalul sezonului. "N-am putut sa urmaresc meciul cu Hermannstadt (n.r. - 0-3) pentru ca am avut antrenament.…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…