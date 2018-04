Fostul international Adrian Mutu a fost instalat, sambata, in functia de antrenor al echipei de fotbal FC Voluntari, el inlocuindu-l pe Claudiu Niculescu, tehnician care si-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea ilfoveana.



"Adrian Mutu a semnat cu FC Voluntari si este noul antrenor al echipei", a anuntat FC Voluntari pe pagina oficiala de Facebook.



In varsta de 39 de ani, fostul atacant Adrian Mutu se afla la prima experienta de antrenor. El a ocupat pana in octombrie 2017 functia de director general al FC Dinamo, iar de atunci a fost director sportiv al Federatiei…