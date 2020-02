Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, selecționerul Romaniei U21, ar putea sa nu participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mirel Radoi va antrena naționala sub 23 de ani la Jocurile Olimpice de la vara, dar și-a dorit ca Mutu sa fie in staff-ul echipei. Totuși, „Briliantul” ar putea avea probleme in a intra in Japonia,…

- Adrian Mutu (41 de ani) a vorbit la conferința de azi despre Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde Romania s-a calificat dupa ce a ajuns in semifinale la Campionatul European sub 21 de ani. „Briliantul”, noul selecționer al naționalei de tineret”, a spus ca nu are o problema cu faptul ca Mirel…

- Adrian Mutu a declarat ca nu stie mai multe amanunte si a precizat ca nu este interesat de partea financiara a contractului. Adrian Mutu, dezvaluiri-bomba despre "Cazul Cocaina". Ce i-a spus Jose Mourinho si cum a fost prins DROGAT "Ce pot spune e ca, pana acum, singura data cand am…

- Ciprian Panait (43 de ani) se considera indreptațit pentru postul de selecționer al naționalei U21 a Romaniei. Mirel Radoi a facut pasul de la tineret la pria reprezentativa și a lasat un gol greu de umplut. Oficialii Federației nu s-au grabit sa numeasca inlocuitorul, deși au admis ca pe lista se afla…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a ramas fara selecționer, dupa ce Mirel Radoi a preluat carma primei reprezentative. Cel mai vehiculat nume pentru preluarea bancii tehnice a selecționatei U21 a fost cel al lui Adrian Mutu, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru…

- "S-a discutat profilul viitorului selectioner pentru selectionata de tineret, pentru ceea ce inseamna continuitate si performanta. Au fost mai multe nume vehiculate, astfel incat, astazi, in Comitetul Executiv, directorul tehnic Mihai Stoichita a venit si a prezentat aceste concluzii. Noul selectioner…

- Adrian Mutu a fost pe lista scurta a FRF alaturi de Florin Bratu și Costel Enache. Oficialii FRF s-au oprit asupra "Briliantului", impresionați de parcusul foarte bun avut in postura de antrenor la echipa de tineret a lui Al Wahda, 21 de victorii in cele 31 de meciuri pe care le-a pregatit in Emiratele…

- Presedintele american Donald Trump a cerut Japoniei sa isi creasca de patru ori platile pentru trupele americane stationate pe teritoriul sau, relateaza publicatia Foreign Policy, care citeaza fosti si actuali oficiali americani ramasi sub protectia anonimatului, in contextul in care Washingtonul…