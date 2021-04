Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile intarite in Capitala din cauza creșterii ratei de infectari nu oprește VIP-urile sa iși sarbatoreasca zilele de naștere in baruri sau restaurante, chiar daca acestea au interzis la petreceri. Ultima petrecere oprita de Poliție este cea a miliardarului Adrian Thiess, conform informațiilor…

- Descinderea polițiștilor a avut loc sambata, la ora 21:45, ora la care, potrivit reglementarilor in vigoare pentru Capitala, era deja interzisa deplasarea persoanelor, in alte scopuri decat cele de necesitate. "Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 2 Poliție,…

- Accesul in magazinele din Capitala ar putea sa se faca in funcție de numarul de coșuri, astfel incat sa poata fi pastrata distanța intre clienți. Regula a fost propusa de prefectul capitalei la intalnirea de astazi cu reprezentanții comercianților.

- Paparazzii Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la inmormantarea Corneliei Catanga! Trupul neinsuflețit al regretatei artiste a fost luat cu mașina mortuara de la Spitalul Universitar din Capitala și dus la cimitirul Ghencea. La fața locului au ajuns și Aurel Padureanu și fiul.

- Un protest se desfașoara duminica, in Capitala, chiar in fața Parlamentului. Un astfel de eveniment are loc și in Sibiu. Mai mulți oameni au ieșit in strada impotriva adoptarii legii vaccinarii obligatorii. Evenimentul a fost promovat toata saptamana pe rețelele sociale. Antivacciniștii s-au…

- Un individ de 38 de ani din Chisinau a amenințat cu arma un barbat și echipajele de carabinieri și poliție, chemate sa documenteze un scandal. Totul s-a intamplat in noaptea de 19 spre 20 februarie pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica al Capitalei.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat la aflarea veștii despre incendiul de duminica seara de la Institutul Marius Nasta din Capitala. Acesta atrage atenția ca exista bani la buget pentru dotarea și renovarea spitalelor dar prioritațile guvernanților sunt altele.

- Lucian Bode: „Toleranța zero fața de nerespectarea Legii! Referitor la evenimentul care a avut loc vineri seara, cand polițiști din cadrul Poliției Capitalei au identificat in interiorul unui restaurant din Centrul Vechi al Bucureștiului 27 de persoane, printre care se afla și un ofițer de poliție cu…