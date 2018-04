Stiri pe aceeasi tema

- Managerul sportiv al FRF, Adrian Mutu, va prelua functia de antrenor al echipei FC Voluntari, in locul lui Claudiu Niculescu, a declarat, sambata, pentru News.ro, Dan Leasa, managerul gruparii ilfovene. "Adrian Mutu a semnat cu FC Voluntari azi si este antrenorul nostru pentru un an si trei luni,…

- La startul sezonului, FC Voluntari era considerata drept una dintre echipele care se vor bate pentru play-off. Asta dupa ce ilfovenii au reusit sa castige Cupa si Supercupa Romaniei. Insa FC Voluntari n-a indeplinit asteptarile si a avut rezultate dezamagitoare.Esecul cu 4-2 in fata lui…

- Parcursul modest din ultima vreme al celor de la FC Voluntari i-a pus pe ganduri pe șefii clubului, care vor sa-l demita pe Claudiu Niculescu. Tehnicianul iși va anunța demisia in cursul zilei de azi. Șefii clubului s-au orientat repede și au gasit deja inlocuitor. Pe banca ilfovenilor va sta Adrian…

- Dinamo a invins-o pe FC Voluntari in deplasare, scor 4-2, dupa ce au condus și la patru goluri. Fundașii lui Claudiu Niculescu au fost foarte slabi, iar Cosmin Achim a primit cea mai mica nota din partea Gazetei Sporturilor, 2. Nici Mircea Leasa și Bucurica n-au fost mult mai in forma, primind nota…

- FCSB i-a imprumutat in iarna la FC Voluntari pe Marian Pleașca (28 de ani) și Daniel Benzar (20 de ani), jucatori care l-au impresionat pe antrenorul Claudiu Niculescu. Dan Leasa, managerul ilfovenilor, spune ca are intenții sa-i țina in continuare pe cei doi la formația din play-out. "Consider ca am…

- Claudiu Niculescu, antrenorul lui FC Voluntari, a caștigat pe terenul lui ACS Poli Timișoara, scor 3-2, chiar la debutul lui Leo Grozavu pe banca banațenilor. "La debutul meu anul trecut la Voluntari, Leo mi-a dat 3 goluri. Acum s-au intors lucrurile. De mult n-am vazut un joc cu atatea ocazii. A fost…