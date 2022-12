Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Alina Crișan viața e mai frumoasa cand te ții de mana! Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins imagini de senzație cu fosta membra de la A.S.I.A și persoana misterioasa alaturi de care cantareața a ales sa-și petreaca timpul…

- Adrian Mutu (43 de ani) a prefațat derby-ul dintre FCSB și Rapid, programat duminica, de la ora 21:00, pe Arena Naționala. FCSB - Rapid, derby-ul etapei cu numarul 17 din Liga 1, se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Adrian…

- Marcel Pavel poate sa se laude cu o soție peste care anii nu și-au pus amprenta. Violeta este mai frumoasa pe zi ce trece, chiar și atunci cand nu este alaturi de soțul ei, in lumina reflectoarelor. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in timp ce se relaxa in oraș, alaturi de o prietena.

- Ce face Maximilian Dyer atunci cand are timp liber? Cumparaturi! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fiului vitreg a lui Andrei Gheorghe și au surprins cele mai tari imagini.

- Un BMW 118d puternic modificat, pregatit de romanul Dragos Stacescu, a devenit cel mai rapid BMW diesel din istorie, dupa evoluția de la ultima etapa a Campionatului National de „drag racing”, organizat sub egida Federatiei de Automobilism Sportiv. Mașina a atins o viteza de 270 km/h și a avut nevoie…

- George Pușcaș a petrecut la un restaurant de lux alaturi de familia lui, dupa victoria Romaniei cu Bosnia-Herțegovina. Cu toții știm ca fotbalistul este destul de selectiv și nu uita de aroganțe nici in public. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele…

- Lena Enache este o mamica responsabila și grijulie, iar soția lui Gabi Enache este mereu atenta atunci cand vine vorba de fiul ei, Edan. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins imagini de senzație intr-un restaurant din Capitala.

- Șerban Pavlu iși petrece timpul liber impreuna cu soția și cei doi copii. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca actorul e un soț atent și un tata implicat.