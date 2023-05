Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu l-a intrerupt pe Adrian Mutu in timpul interviului, dupa Rapid – CFR Cluj 3-1, meci care a contat pentru etapa a 6-a din play-off-ul Ligii 1! Dan Petrescu a plecat imediat la vestiare, dupa ultimul fluier al meciului, fara sa-l salute pe omologul sau de la Rapid, Adrian Mutu. Dan Petrescu…

- Formatia Rapid a invins, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (3-1), echipa CFR Cluj, in etapa a sasea din play-off-ul Superligii.Pentru Rapid au marcat Dugandzic (9-penalti si 45+2) si Kait (12), iar pentru CFR a inscris Braun (15). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- CFR Cluj – FCSB 1-1 | Dan Petrescu a fost debusolat dupa remiza din derby-ul etapei a 3-a a play-off-ului Ligii 1. CFR Cluj a condus pe tabela pana in minutul 68, cand Florinel Coman a restabilit egalitatea cu o executie impresionanta, din lovitura libera. Campioana ultimilor cinci ani a facut un nou…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- CFR Cluj a reconstituit, cu juniorii, golul anulat cu Rapid! Cristi Balaj, președintele campioanei Romaniei, susține ca va trimite la FRF și CCA o filmare prin care sa demonstreze ca golul marcat de Anton Maglica, in meciul cu Rapid, a fost valabil. CFR Cluj și Rapid au remizat, 2-2, in prima etapa…

- Simone Scuffet, 26 de ani, a fost printre fotbaliștii care s-au remarcat in meciul CFR Cluj - Rapid (2-2). A incasat doua goluri, dar a mai scos cel puțin alte doua. In plus, a avut și șansa la ocaziile monumentale irosite de Costache, Ionița și Dugandzic. Costache a dat pe langa poarta, Ionița a luftat,…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…