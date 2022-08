Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a obținut o victorie importanta pe terenul celor de la Sepsi carora le-a provocat și prima infrangere din noul sezon. Echipa antrenata de Adrian Mutu revine pe prima poziție in Superliga.

- Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi, a comentat victoria echipei sale pe terenul lui U Cluj, scor 1-0, in etapa #6 din Superliga. Antrenorul italian a vorbit și despre scandarile xenofobe ale fanilor clujeni, din cauza carora meciul a fost intrerupt 10 minute in prima repriza. Bergodi era sigur…

- La finalul meciului Rapid – UTA, 1-0, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultat. ”A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau sa-l felicit pe Ilie și echipa lui. Ma bucur ca am reușit sa caștigam, am avut ocazii sa facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau…

- Maine, de la ora 16, CS Mioveni va intalni, la Severin, ocupanta locului trei in ediția precedenta, Universitatea Craiova.Oltenii nu au pornit prea bine in Superliga și dupa ceu au remizat in prima etapa cu Sepsi, acasa, 2-2, au continuat cu un egal, 1-1 la U Cluj, o infrangere acasa, cu Rapid, 0-1…

- Univ. Craiova și Rapid stau fața in fața duminica, de la ora 20:15, in cel mai așteptat meci al etapei a treia din SuperLiga 2022/2023, o partida care va aduce zeci de mii de fani pe "Ion Oblemenco", dar și un prim duel așteptat intre Laszlo Balint și Adrian Mutu, doi dintre cei mai promițatori antrenori…

- Presedintele echipei CFR Cluj, Cristian Balaj, a vorbit despre starea de sanatate a lui Nelutu Varga. “Asa ne este dat, sa traim intens finalul de meci. Am un deja vu deja, imi este greu sa privesc finalul de joc. S-a dorit sa mai dam un gol, am avut ocazii, am atacat, dar s-a nimerit sa fie doar 1-0.…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…