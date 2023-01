Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a umilit-o pe Juventus in derby-ul de titlu din Serie A și a pus o diferența de 10 puncte intre ea și rivala din Italia. Meciul era de o importanța deosebita pentru cele doua echipe, iar formația napoletana a tranșat hotarat soarta meciului. Cu un Victor Osimhen in mare forma, napoletanii s-au…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Mircea Lucescu a avut oferta de a pleca de la Dinamo Kiev. Antrenorul roman a spus ca turcii de la Fenerbahce l-au ofertat sa vina antrenor.Mircea Lucescu a refuzat oferta turcilor si a preferat sa ramana in mijlocul razboiului din Ucraina. Mircea Lucescu nu i-a lasat pe cei de la Dinamo Kiev la greu.…

- Cristiano Ronaldo se afla la final de cariera? Aceasta este intrebarea pe care fanii starului portughez și-o pun in prezent. Atacantul de 37 de ani a ramas liber de contract dupa desparțirea cu scandal de Manchester United, iar multe voci se intreaba daca nu cumva lusitanul se gandește sa agațe ghetele…

- Mihai Stoica a dezvaluit cum l-a cunoscut pe Sinisa Mihajlovic. Managerul de la FCSB a declarat ca ca a purtat discutii cu sarbul, pe vremea cand acesta era selectionerul tarii sale. Sinisa Mihajlovic a decedat la 53 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu leucemia. Fostul mare fotbalist, care a scris istorie…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Frank Ribery s-a retras oficial din fotbal! Francezul a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, prin care isi anunta fanii ca a luat decizia de a nu mai evolua ca jucator profesionist. Frank Ribery a evoluat ultima data pentru Salernitana, timp de un sezon. Fostul mijlocas francez a scris…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…