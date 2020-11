Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Ianis Hagi nu a mai fost convocat de selectionerul Mirel Radoi la prima reprezentativa. El a fost lasat la nationala de tineret, antrenata de Adrian Mutu. Hagi jr. spune ca este mandru sa reprezinte Romania si fericit sa revina la echipa U21, potrivit news.ro.Citește și: Situație…

- Andrei Vlad (21 de ani) a vorbit intr-un interviu pentru FRF TV despre atmosfera de la echipa naționala, Adrian Mutu și cum vor sarbatori daca vor caștiga meciul cu Danemarca U21. Calculele Romaniei U21 pentru calificarea la Euro 2021 - Care e atmosfera in lotul U21 inainte de marele meci cu Danemarca?-…

- Pentru meciul cu Danemarca, selectionerul Adrian Mutu are un nou membru in staff-ul sau, preparatorul fizic pentru aceasta actiune fiind italianul Roberto Berruero, in varsta de 43 de ani, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.Berruero a activat in Romania la Sportul Studentesc, FC Vaslui si FC Viitorul,…

- Ianis Hagi (22 de ani), mijlocaș la Rangers, va face parte din lotul Romaniei U21 pentru meciul decisiv cu Danemarca U21, Calculele Romaniei U21 pentru calificarea la Euro 2021 Romania U21 este la un singur meci de calificarea la al doilea campionatul european consecutiv. „Tricolorii mici” depind doar…

- Selecționerul Adrian Mutu (41 de ani) a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați la echipa naționala U21 pentru meciul cu Danemarca, ultimul din preliminariile de calificare la EURO 2021. Lista pentru meciul programat pe stadionul „Ilie Oana” pe 17 noiembrie cuprinde 9 stranieri, informeaza…

- Romania U21 a avut o prima repriza aproape perfecta contra Maltei U21, in preliminariile EURO 2021, marcand patru goluri. Dar eliminarea lui Tudor Baluța da planurile „tricolorilor” peste cap. Folosit ca fundaș central de cuplul Adrian Mutu - Mihai Stoichița, mijlocașul transferat la Dinamo Kiev a rezistat…

- Romania U21 joaca azi, de la 18:30, in Ucraina, o partida extrem de importanta in vederea calificarii la Campionatul European de Tineret. Naționala lui Adrian Mutu e obligata sa invinga pentru a ține pasul cu liderul Danemarca. In meciul tur, disputat la Ploiești, Romania s-a impus la scor de neprezentare,…

- Adrian Mutu (41 de ani), selecționerul echipei naționale U21 a Romaniei, a prefațat duelul „tricolorilor” mici cu Malta U21. Malta U21 - Romania U21 se joaca marți, 8 septembrie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO X. „Briliantul” a debutat cu dreptul pe banca echipei…