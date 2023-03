Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a precizat ca Hervin Ongenda (27 de ani, mijlocaș ofensiv) este in lot pentru partida cu Hermannstadt și ar putea debuta in alb-vișiniu. Rapid și Hermannstadt se intalnesc azi, in etapa #29 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Echipa de fotbal a Universitații Cluj a obținut o victorie fantastica, scor 2-0 pe teren propriu, in fața liderului Ligii, Farul Constanța. Ioan Ovidiu Sabau a avut doar cuvinte de lauda la adresa jucatorilor sai de la U Cluj dupa victoria de pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 2-0, in etapa cu…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre greșelile de arbitraj din acest sezon de Superliga. Rapid - Hermannstadt se joaca sambata, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 La conferința de presa premergatoare mecviului…

- Liviu Ungurean, liderul fanilor Rapidului, a reacționat dupa scandalul de la meciul de handbal dintre CSM București și Rapid, 31-24, in optimile Cupei Romaniei. In timpul meciului dintre cele doua mari rivale, disputat la Sala Polivalenta, dar și in timpul interviului de la final, Cristina Neagu, cea…

- Fostul capitan al nationalei de fotbal a Frantei, Patrice Evra, a fost amendat, joi, cu 1.000 de euro pentru insulta homofoba la adresa jucatorilor clubului Paris Saint-Germain in 2019, a anuntat Parchetul din Paris, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Daniel David, rector UBB, in cazul Lucian Bode: „Ne vom adresa Consiliului National de Etica care poate sa ia masuri. (...) Nu este sigur ca s-au identificat toate problemele din teza” Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- FC Argeș și Rapid au remizat, scor 1-1, in etapa cu numarul 19 din Superliga. Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul giuleștenilor, a refuzat sa discute in profunzime despre problemele medicale din lot. Adrian Mutu a trebuie sa apeleze la jucatori din academia clubului pentru a completa foaia de joc la…