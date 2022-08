Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a explicat ca l-a titularizat pe Razvan Onea (24) in meciul cu UTA pentru ca Florin Ștefan (26) s-a accidentat in zilele dinaintea partidei. La mai bine de o jumatate de an dupa ce s-a accidentat intr-un meci intre CFR Cluj și Rapid, 2-1, Razvan Onea revine…

- Rapid a invins-o pe FCSB, scor 2-0, in primul derby important al sezonului. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, a oferit primele reacții dupa primul mare succes de la venirea in Giulești. Mutu considera acest meci cea mai importanta victorie a carierei. Acesta a ținut sa-și laude fotbaliștii pentru…

- Cel mai bun 11 al primei etape din Superliga Romaniei Liga Profesionista de Fotbal a stabilit componența echipei ideale din prima runda a noului sezon din Superliga: PORTAR Cristian Balgradean (CFR Cluj / 34 de ani) – A fost eroul ultimelor minute din meciul cu Rapid, atunci cand a aparat un penalty,…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, nu are liniște inainte de „dubla” cu Inter Club d'Escaldes din turul 2 preliminar al Europa Conference League. Turul va avea loc pe 21 iulie, returul pe 27. La conferința de presa ce a urmat meciului cu Rapid din etapa 1 a Ligii 1, caștigat de „vișinii”…

- Rapid tocmai l-a vandut pe Rareș Ilie in Franța, la OGC Nice, pentru 5 milioane de euro, și cauta sa faca mai multe transferuri pentru a-și intari lotul.Giuleștenii au debutat in actuala ediție a Superligii Romaniei cu o infrangere, 0-1, pe terenul celor de la CFR Cluj. Dupa meci, Adrian Mutu a cerut…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- Dan Petrescu (54 de ani) se plange de probleme de lot, inaintea derby-ului „feroviar” dintre CFR Cluj și Rapid. Antrenorul campioanei spune ca Daniel Birligea (22 de ani), unul dintre absenți, este jucator de naționala. CFR Cluj - Rapid, derby-ul primei etape, se joaca sambata, de la ora 21:30. ...

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nu crede ca formatia sa a avut vreodata un inceput de campionat mai greu ca acum, cand va intalni primele trei clasate in sezonul trecut al Ligii I, CFR Cluj, FCSB si Universitatea Craiova, anunța agerpres.…