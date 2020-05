Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Braziliei a autorizat o investigatie ce il vizeaza pe presedintele Jair Bolsonaro, in urma acuzatiilor ca el ar fi influentat politic politia federala, a anuntat Curtea Suprema intr-un comunicat, luni seara, informeaza marti dpa si AFP potrivit Agerpres. Curtea Suprema a autorizat…

- Toata Italia este in carantina din cauza noului coronavirus, insa NU și infractorii romani.Doi romani care voiau sa sparga o banca din Napoli au fost arestați pentru ca au omorat un polițist care venea sa-i opreasca, relateaza Digi24. Citește și: Dintr-o modesta familie iugoslava a…

- A venit nebunu' de Salam cu cel mai tare... gest de omenie! Deși deține milioane de euro, celebrul manelist nu a uitat niciodata ce inseamna sa fii om. Faimosul cantareț le-a oferit ajutor celor nevoiași, in plina pandemie de coronavirus. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Primaria Targu Mureș a pregatit un proiect pentru urmatoarea ședința a Consiliului Local pentru valorificarea unui teren de peste 12.000 de mp situat pe strada Barajului. In referatul de aprobare al proiectului se precizeaza ca in anul 2019 au fost depuse doua solictari de concesionare, respectiv vanzare…

- Doi tineri bacauani și-au unit destinele, astazi. Ceremonia a avut loc, conform reglementarilor actuale, in prezența a doar catorva persoane și a fost oficiata de primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula. Andreea și Andrei au decis sa spuna astazi DA, chiar daca acest moment poate nu a fost exact…

- Floyd Mayweather Jr. (43 de ani), cel mai bogat boxer din istorie, a fost surprins la plimbare pe strazile din Los Angeles in plina pandemie de coronavirus. Mayweather a ieșit cu bicicleta impreuna cu mai mulți prieteni. Oamenii din anturajul sportivului aveau masuri minime de protecție, purtand masca,…

- MApN a anunțat ca activitațile de instruire in comun a militarilor romani și americani continua in cea de-a doua jumatate a lunii aprilie. Totuși, Romania este in plina stare de urgența, iar SUA este noul focar de coronavirus

- "Avem voie sa mergem la pescuit sportiv, in plina pandemie de coronavirus?", este una dintre intrebarile care ii framanta pe oameni in aceste zile. Autoritațile romane au dat un raspuns categoric."In cazul pescuitului sportiv, chiar daca acest tip de activitate se practica in general in mod independent…