Adrian Mutu, antrenorul principal al echipei Rapid, s-a aratata multumit de jocul echipei sale in meciul cu FC Arges, scor 2-1, dar nu se gandeste la titlu. ”A fost un meci dificil, mai ales in prima repriza, cu o echipa care s-a aparat bine, care a inchis spațiile foarte bine. Am avut și puțin noroc in prima repriza sau nu noroc, un portar bun. Cred ca e cel mai bun portar din țara. Sunt mulțumit. E clar ca trebuie sa mișcam mingea cat mai repede cand intalnim o astfel de echipa și cu un joc mai elaborat pe marginea, ceea ce s-a și intamplat. Eu știu ce calitați are Toni, are un stang extraordinar,…