FC Rapid a anuntat, sambata, ca tehnicianul Adrian Mutu a fost operat de apendicita. "Adrian Mutu a fost operat cu succes si ii va sustine pe baieti de pe patul de spital! Antrenorul nostru a suferit o interventie chirurgicala, in urma unei crize de apendicita acuta. Ii multumim domnului doctor Oprescu Constantin si tuturor celor care l-au ingrijit la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala! Multa sanatate, Mister! Recuperare usoara si te asteptam cat mai rapid alaturi de noi!", este mesajul de pe Facebook al FC Rapid. FC Rapid joaca in aceasta seara, de la ora 21.30, in deplasare, cu U Craiova…