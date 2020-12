Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (41 de ani) va fi noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Acesta va parasi postul de selecționer al reprezentativei U21, pentru a-l inlocui pe Dan Petrescu (52 de ani). Surse autorizate au dezvaluit pentru Gazeta Sporturilor ca „Briliantul” are șanse mari sa fie prezentat oficial chiar…

- Adrian Mutu (41 de ani), antrenorul care a calificat naționala U21 la Campionatul European de anul viitor, a vorbit in cadrul unui interviu despre planurile sale de viitor. „Briliantul” a dezvaluit ca n-ar spune nu unei oferte de la Fiorentina, echipa la care a scris istorie in Serie A, dar ca momentan…

- Mihai Stoichița a vorbit despre relația cu Adrian Mutu, cel pe care l-a injurat recent, inaintea unei conferințe de presa. Stoichița a stat pe banca naționalei U21 la partida cu Malta, chiar in locul lui Mutu. „Briliantul” a fost considerat contact direct al unei persoane din staff testata pozitiv cu…

- Romania U21 a invins pe Malta U21, 4-1, in preliminariile Euro 2021, iar directorul tehnic Mihai Stoichița, cel care a condus naționala in absența selecționerului Adrian Mutu, in izolare dupa ce unul dintre secunzii sai s-a infectat cu coronavirus, a fost protagonistul unui derapaj inainte de conferința…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul Romaniei, și Adrian Mutu (41 de ani), antrenorul Romaniei U21, au acordat un interviu la dublu și au vorbit despre planurile de viitor. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV; Daca va trece de Islanda,…

- Victoria reușita de FCSB cu Dinamo, scor 3-2, l-a convins pe Adrian Mutu, selecționerul naționalei U21, sa ii cheme de urgența pe Dennis Man și Olimpiu Moruțan, doi dintre jucatorii exponențiali ai „tricolorilor” mici. Inițial, „Briliantul” declarase ca nu-i va convoca la lot pe jucatorii de la FCSB…

- Adrian Mutu este tatal mandru a patru copii: doua fete, Maya și Adriana, și doi baieți, Mario și Tiago. Cel mai mare copil al fostului fotbalist este Mario, care s-a nascut in urma cu 18 ani, pe vremea cand Briliantul se iubea cu Alexandra Dinu.

- Adrian Mutu (41 de ani), selecționerul echipei naționale U21 a Romaniei, a prefațat duelul „tricolorilor” mici cu Malta U21. Malta U21 - Romania U21 se joaca marți, 8 septembrie, de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO X. „Briliantul” a debutat cu dreptul pe banca echipei…