Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu iese la atac. U Craiova 1948 a ajuns la cinci puncte de locul de play-off, dupa ce a caștigat duelul cu FC Voluntari, din etapa a 26-a, iar patronul echipei vrea sa rejoace partida cu Sepsi, intalnirea pe care arbitrul Andrei Chivulete a oprit-o din cauza scandarilor xenofobe. Omul de…

- Analistul Basarab Panduru se intreaba de ce suspendarea de șase meciuri dictata impotriva galeriei lui FCU Craiova, ca urmare a scandalului de xenofobie din meciul cu Sepsi, se va aplica doar la partidele juveților din deplasare. Clubul lui Adrian Mititelu a pierdut duelul cu Sepsi la „masa verde” și,…

- Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a anunțat, miercuri, sanctiunile dupa suspendarea meciului Sepsi – FCU Craiova 1948, din Superliga. Forul a sanctionat gruparea FC U Craiova 1948 cu pierderea la ”masa verde”, cu scorul de 0-3, a meciului cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, din etapa a 23-a…

- Finantatorul formatiei FCU Craiova, Adrian Mititelu, este decis sa scoata echipa de pe teren la meciul cu Rapid, de la Bucuresti, daca va avea parte de un tratament rau din partea fanilor. Decizia vine dupa incidentul unic in fotbalul romanesc de la Sfantu Gheorghe, cand partida Sepsi- FCU a fost oprita…

- Adrian Mititelu (54 de ani) a intrat in direct la TV pentru a preciza ca nu era nevoie ca meciul dintre Sepsi OSK și FCU Craiova sa fie oprit, ca se putea recurge la evacuarea spectatorilor. A urmat un dialog aprins cu moderatorul emisiunii „DigiSport Special”, Vali Moraru, care nu și-a putut pastra…

- Un fan FCU Craiova prezent la meciul cu Sepsi a povestit pentru GSP cum a intrat galeria Craiovei pe stadion, deși conducerea clubului lui Adrian Mititelu a anunțat clubul din Sfantu Gheorghe ca nu organizeaza deplasarea suporterilor. Sepsi - FCU Craiova a fost oprit definitiv in minutul 26, din cauza…

- Patronul clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat, duminica, dupa oprirea meciului cu FCU Craiova din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor olteni la adresa maghiarilor, ca in opinia sa adevaratul motiv il reprezinta o razbunare a ultrașilor FCU fața de patronul gruparii…

- FCU Craiova a remizat cu UTA Arad in Banie, 1-1, la capatul unui meci modest. La finalul intalnirii, antrenorul echipei oltene, Nicolo Napoli, a afirmat ca scorul de pe tabela este just. „Am facut o prima repriza foarte buna. Am avut avantaj. Am avut și ocazia sa facem 2-0. Repriza a doua nu a fost…