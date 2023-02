Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, se afla in mijlocul unui scandal cu ultrașii din Peluza Sud. Dupa scandalul de xenofobie de la Sepsi - FCU Craiova, Adrian Mititelu a anunțat in aceasta dimineața ca nu va mai permite accesul fanilor la meciurile de pe teren propriu. Decizia omului de afaceri…

- Patronul clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Laszlo Dioszegi, a declarat, duminica, dupa oprirea meciului cu FCU Craiova din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor olteni la adresa maghiarilor, ca in opinia sa adevaratul motiv il reprezinta o razbunare a ultrașilor FCU fața de patronul gruparii…

- Gigi Becali l-a transferat anul trecut de la U Craiova 1948 pe Andrea Compagno, cu 1,5 milioane de euro, iar acum „a pus ochii” și pe Juan Bauza. Jucatorul argentinian are o clauza de reziliere de opt milioane de euro, dar patronul FCSB nici nu vrea sa auda de o asemenea suma. A spus in […] The post…

- Adrian Mititelu (54 de ani) i-a transmis lui Gigi Becali (64 de ani) ca argentinianul Juan Bauza (26 de ani) nu va ajunge la FCSB in aceasta perioada de mercato. Gigi Becali a recunoscut ca il dorește pe Juan Bauza și a inaintat o oferta catre FCU Craiova, recunoscuta chiar de Adrian Mititelu. Finanțatorul…

- Adrian Mititelu nu vrea sa-l vanda pe Juan Bauza la FCSB, dupa ce acum patru luni a facut o afacere cu Gigi Becali și a acceptat transferul lui Andrea Compagno. Patronul clubului FCU Craiova susține ca nu exista nicio șansa ca jucatorul sa ajunga la o echipa din campionatul intern. Adrian Mititelu nu…

- Gigi Becali este tot mai interesat de Juan Bauza, dar FCU Craiova nu are de gand sa renunțe la mijlocașul ofensiv argentinian. Patronul FCSB este impresionat de jucatorul de 26 de ani și vrea sa-l convinga pe Adrian Mititelu sa-l cedeze in aceasta iarna, așa cum l-a cedat in vara pe Andrea Compagno,…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul celor de la FCU Craiova 1948, este dispus sa mai faca o afacere cu Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul vicecampioanei Romaniei, FCSB. Afaceristul ce conduce gruparea din Banie a spus ca nu se compara, din punct de vedere financiar, cu Gigi Becali sau cu Mihai…

- Andrea Compagno (26 de ani) este Fotbalistul Strain al Anului 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor. Atacantul de la FCSB a povestit cum este sa lucreze cu Gigi Becali, dar și cu Adrian Mititelu, la FCU Craiova. Compagno a jucat la olteni intre 2020 și 2022. El a fost adus in Romania de la Tre Fiori,…