Finanțatorul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, a anunțat care este obiectivul lui Marius Croitoru. Omul de afaceri spune ca echipa sa trebuie sa incheie sezonul peste rivala din oraș, CS Universitatea Craiova. ”Pe mine nu ma intereseaza rivaliatea cu FCSB, eu am rivalitate cu CSU. Vreau sa am o echipa mai buna decat CSU. Va spun adevarul, eu am un razboi cu cei de la Craiova. Obiectivul nostru e sa terminam peste CSU anul acesta”, a spus Mititelu, la Pro Arena. Duminica, 7 august, de la ora 21:30, in etapa a patra a Superligii, U Craiova 1948 va primi vizita rivalei CS Universitatea…