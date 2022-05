Stiri pe aceeasi tema

- Doctorița Flavia Groșaj, ajunsa cunoscuta in Romania dupa ce in urma tratamentului aplicat pentru COVID a vindecat mii de romani, trage un semnal de alarma. Groșan spune ca dupa ce cazurile de pneumonie au explodat la Timișoara e cazul ca romanii sa ia boala in serios și sa se testeze. Fii…

- Toni Petrea (47 ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat intalnirea FC Voluntari - FCSB, meci care conteaza pentru runda #9 din play-off-ul Ligii 1 și care se va juca sambata, 14 mai, de la ora 21:00. Tehnicianul este conștient de importanța pe care o are meciul cu ilfovenii, victoria fiind singurul…

- SALVAMONT trage UN SEMNAL DE ALARMA pentru turiști, MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE MUȘCATURA DE VIPERA The post SALVAMONT trage UN SEMNAL DE ALARMA pentru turiști, MASURI DE PRIM AJUTOR IN CAZ DE MUȘCATURA DE VIPERA first appeared on Partener TV .

- Razboiul convențional nu este singurul care se desfașoara in Ucraina. Mai are loc și un razboi paralel in spațiul cibernetic, alimentat de voluntari straini care lupta fie pentru Rusia, fie de partea ucrainenilor.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a afirmat, marti, ca se observa o crestere a numarului de cazuri de COVID, iar acest lucru poate fi observat si la internarile in unitatile medicale. Ea a mentionat ca numarul de decese la pacientii cu COVID este in scadere. Fii la…

- In kitul pentru testare rapida impotriva Covid-19 exista și o cantitate mica de substanța care ar putea fi periculoasa in cazul inghițirii acesteia. Medicii toxicologi atrag atenția asupra riscurilor la care se expun oamenii, in special copiii, in cazul in care aceasta soluție este ingerata sau ajunge…

- Deputatul Elena Dinu trage un semnal de alarma cu privire la un fenomen care devine periculos pentru țara noastra. Ea a susținut o declarație politica prin care trage ”un serios semnal de alarma tras autoritatilor autorizate ale statului roman, in ideea de a intreprinde ceva pentru stoparea exodului…