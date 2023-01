Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel și Haziran sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți. Anul trecut, in luna iunie, a venit pe lume fiul lor, iar de atunci viața li s-a schimbat complet. In cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a marturisit ca iși dorește sa petreaca…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Chițu a oferit primul interviu dupa moartea mamei sale, care s-a stins din viața anul trecut. Artistul a facut confesiuni ieri, chiar de ziua lui de naștere. Cantarețul a implinit frumoasa varsta de 43 de ani. Iata ce dezvaluiri a facut in cadrul emisiunii!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adrian Mititelu Jr. a vorbit despre lecțiile dure pe care le-a primit de la viața. Fiul patronului de la FC U Craiova a trecut prin momente grele și a avut mari probleme financiare, insa a trecut cu bine peste toate. Iata ce dezvaluiri a facut el in cadrul emisiunii!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Florentin Petre a oferit primul interviu despre divorțul de Margarita Peychinska. Fostul fotbalist a vorbit despre relația in care a ramas cu fosta soție, avand in vedere ca cei doi au un copil impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut Florentin Petre despre divorț!

- Sanda Toma s-a stins din viața! Marea actrița a teatrului și filmului romanesc tocmai implinise 88 de ani. Actrița din ”generația de aur”, a Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica, alaturi de Amza Pellea și Draga Olteanu Matei, pe langa sutele de roluri, Sanda Toma a fost și una din cele…

- Roxana Vașniuc trece prin momente grele. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit un inerviu de-a dreptul emoționant. Cu ochii in lacrimi, blondina a povestit cat de greu ii este in aceasta perioada. Este foarte afectata de problemele de sanatate cu care se confrunta femeia care i-a dat…

- Ruby traiește de cațiva ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Robert, insa nu au planuri de nunta momentan. Artista a spus care este motivul pentru care nu vrea sa se casatoreasca. Ruby nu a vorbit prea des despre viața ei amoroasa, iar acum a dezvaluit ca a avut doar doua relații pana acum.…

- Piticu este unul dintre cei mai indragiți coregrafi din Romania. Acesta a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre cum i s-a schimbat viața, in urma calatoriei de pe Muntele Athos. Dansatorul a dezvaluit chiar și ce l-a facut sa se apropie mai mult de credința.