Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu și Bianca Marina formeaza cel mai proaspat cuplu, care face furori in showbiz-ul romanesc in aceasta perioada. Cei doi au mai avut o relație in trecut și se pare ca iubirea dintre cei doi a revenit, dupa ce Bianca a divorțat de Steliano Filip.

- Dosar penal in cazul celor doua femei care au dansat "gaina", imbracate in uniforme de poliție. Polițiștii au descins luni la Spitalul Județean de Urgența din Vaslui in cautarea "polițistelor" petrecarețe, dar nu le-au gasit. Spre seara, amandoua au ajuns la audieri. In ciuda insistențelor, femeile…

- Ieri, 2 noiembrie, s-a zvonit ca vedeta Cristina Cioran și Alex, tatal fiicei sale, s-ar fi desparțit. Pe seara, pentru Antena Stars, Cristina a confirmat ca ea și partenerul nu mai formeaza un cuplu. Cei doi aveau planuri de nunta, chiar pe 20 octombrie Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie. „Am…

- Dupa ce a fost prins pe picior greșit, Gerard Pique nu s-a mai ascuns și a inceput un nou capitol in viața sa. Dupa desparțirea de Shakira, are planuri mari de viitor alaturi de actuala lui iubita.

- Antoine Conte (28 de ani), fostul fundaș dreapta al celor de la CSU Craiova, a fost arestat la domiciliu dupa ce acesta și-ar fi batut iubita. Transferat in acest sezon de Hapoel Tel Aviv dupa plecarea din Banie, Conte are parte de o perioada nefasta in Israel. Acesta a fost acuzat de violența domestica…

- Adrian Mititelu Jr. iubeste din nou. Fiul patronului de la FC U Craiova este indragostit pana peste cap. Se pare ca de acesta data inima i-a fost furata de o șatena. Aceasta este cunoscuta in showbiz-ul romanesc. Chiar daca cei doi sunt la inceput de relație, vorbesc deja despre planurile de viitor.

- Claudiu Balan, cel mai vechi jucator din lotul echipei FCU Craiova, și-a reziliat contractul. Dupa plecarile lui Andrea Compagno, Dominik Kovacic, Bradley Diallo, Sorin Bușu, Vlad Pop și Alberto Cobrea, FCU Craiova 1948 a anunțat și „divorțul” de Balan. ...