Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 25 decembrie 2020, in jurul orei 03,00, polițiștii din Teiuș l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Bisericii din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie…

- Anghel Iordanescu „a uitat” de regulile de circulație, dar nu și de ziar. Atent la știri, dar nu și in trafic, fostul selectioner al echipei Nationale de Fotbal și-a lasat bolidul pe avarii, cat timp a coborat la un chioșc. Ulterior, a „confundat” stanga cu dreapta, intr-o intersecție.

- Daniel Pancu e trecut de prima tinerețe, dar varsta nu il oprește din a se purta ca un adolescent cand este alaturi de noua lui iubita. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini inedite cu fostul jucator de fotbal și actuala lui partenera de viața, la ceas de seara, in centrul Capitalei.

- Serghei Mizil nu se ferește cand vine vorba de banii pe care ii deține, insa nu oricum sau oriunde, ci chiar in banca, in siguranța, pentru a nu fi cumva pradat de hoți, cum au pațit mulți alți amici de-ai sai afaceriști. Și pentru ca i s-au terminat rezervele de bani gheața, Mizil s-a deplasat la cel…

- Viorel Lis știe cum sa iși petreaca ultimii ani din viața! Fostul edil a fost surprin intr-un loc neobișnuit, unde doar cei „greu incercați” iți fac veacul, semn ca știe ce i se pregatește chiar de catre soția lui, Oana.

- Miercuri, 21 octombrie 2020, cu incepere de la ora 14:30, era programata sa se desfașoare partida de fotbal din Cupa Romaniei, dintre Dacia Unirea Braila și SCM. Din pacate, in urma efectuarii testelor pentru SARS-CoV-2, a reiesit ca trei dintre membrii secției fotbal au fost depistați pozitiv. Imediat…

- Manchester City s-a impus in fața lui Arsenal pe teren propriu, scor 1-0, iar in timpul meciului Sergio Aguero (32 de ani) a fost protagonistul unui moment controversat. In minutul 42 al intalnirii de pe „Etihad”, atacantul argentinian a fost vizibil nemulțumit de o decizie a arbitrei de tușa Sian Massey-Ellis,…

- Sambata, 3 octombrie 2020, in jurul orei 23.50, politistii din Blaj au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in incinta unei societați comerciale din Blaj, cu scopul de a sustrage bunuri. Imediat polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar in proximitatea…