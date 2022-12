Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina Crețan a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre cum s-a stins din viața Nosfe. Soția regretatului artist a povestit totul din seara aceea, iar ea a precizat ca a fost cu el la concert. Iata ce dezvaluiri dureroase a facut fosta concurenta de la Chefi…

- A trait o viața bazata doar pe munca și sacrificiu. Nu cheltuia nici macar un leu pentru propria placere și a ajuns la epuizare totala. Ani Crețu a facut dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, și a vorbit despre cum a reușit sa scape de economisirea excesiva.

- Brigitte și Florin Pastrama, soțul ei, și-au achiziționat in Dubai, in Emiratele Arabe Unite, o locuința. 400.000 de euro costa casa in care vor locui in anumite perioade, caci nu se muta definitiv acolo, vor mai sta și in Romania, unde vedeta are mai multe afaceri. Invitata aseara, 9 decembrie, in…

- Nick Radoi a facut, de curand, dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din Mexic. Milionarul a luat o decizie neașteptata in ceea ce o privește pe Madalina Apostol. Nick Radoi a spus care este situația actuala dintre el și partenera sa.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Helmut Duckadam a facut dezvaluiri din viața lui. Inainte de a se face portar de fotbal, acesta a lucrat șapte ani in poliția de frontiera. De altfel, marele sportiv și-a dorit sa fie bodyguard, insa nu a mers pe calea acestei meserii. Iata ce dezvaluiri neașteptate…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Flora Nastase a facut dezvaluiri neașteptate cu ochii in lacrimi despre lupta cu depresia. „Regina Blanurilor” a vorbit despre cine a salvat-o sa scape de aceasta despresie, dar și despre toata credința pe care o are in Dumnezeu. Iata ce a marturisit vedeta!

- Raoul spune adevarul despre lucrurile rele, care au aparut in presa despre el. Artistul a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Antena Stars, unde a spus care a fost cel mai greu, dar și cel mai dureros moment pe care l-a trait pana acum.

- Pe 17 septembrie 1989 murea de cancer laringian la Craiova, dupa o spitalizare inutila, Ion D(ezideriu) Sirbu (nascut la 28 iunie 1919, la Petrila). Fiu de miner, cu ascendența etnica multipla (romana, maghiara, germana), Gary (cum era alintat in intimita