- Rapid și FCU Craiova au remizat, scor 0-0, in ultimul meci al rundei #14 din Liga 1. Flavius Stoican, antrenorul oltenilor, a explicat la final de ce alege sa alterneze titularizarea portarilor Robert Popa (18 ani) și Sorin Mogoșanu (28). Al doilea, providențial cu alb-vișiniii. Vezi AICI programul…

- Parlamentul European a sesizat vineri Curtea de Justitie a UE pentru a condamna Comisia Europeana pentru neaplicarea reglementarii privind conditionalitatea platii fondurilor europene de respectarea statului de drept, a anuntat presedintele legislativului comunitar, relateaza AFP si dpa. "Dupa…

- Dinamo și Rapid s-au revazut sambata dupa o pauza de 6 ani, intr-un meci incheiat la egalitate, 1-1. Departe de incrancenarea de altadata, derby-ul a fost salvat de eurogolurile lui Torje și Carnat.

- Inalta Curte de Casatie și Justiție a respins recursurile impotriva sentinței Curții de Apel Cluj din aprilie prin care s-au anulat prevederilor de suspendare a activitații salilor de sport/fitness din Hotararea de Guvern 348/2021 și din Hotararea CJSU Cluj nr.50 din 27 martie. „Respinge recursurile…

- Dupa demiterea lui Adrian Mutu, poziția de antrenor ramâne libera la FC U Craiova. Marius Șumudica era un nume important pentru ocuparea postului vacant, dar nu a fost convins de propunerea clubului.Antrenorul a anunțat, astazi, în cadrul unei intervenții pentru gsp.ro, ca discuțiile…

- FC U Craiova 1948 s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul, in 16-imile competiției. In minutul 16, jucatorul oaspeților, Ondaan, a șutat de la distanța la poarta lui Avram, dar mingea a trecut pe langa poarta. Unicul gol al meciului a fost…

- Chiar daca Adrian Mititelu jr. a anunțat ca se așteapta ca in tribune sa se adune 15.000 de spectatori, partida cu FCSB nu pare sa starneasca un interes deosebit in randul fanilor olteni. Pana azi dupa-amiaza, erau vandute circa 2.200 de bilete. La casele de bilete era pustiu. Aspect confirmat de o…

- Curtea Suprema de Justiție a respins recursul depus de fostul judecator ucrainean Nicolae Ceaus in dosarul privind acordarea azilului politic impotriva Președinției Republicii Moldova, Aparatului Președintului Republicii Moldova. Decizia este irevocabila.