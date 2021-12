Adrian Mititelu jr, a anuntat ca gruparea FC U Craiova este de vanzare, dupa ce a fost contestat de suporteri, in urma rezultatelor slabe inregistrate de echipa in Liga I. “E o decizie definitiva si ireversibila faptul ca o sa vindem clubul de fotbal. Oricine, poate sa fie si Mihai Rotaru si Lia Olguta Vasilescu, poate sa cumpere acest club. In patru ani am reusit sa facem un lucru unic in Romania, sa-l aducem in Liga I, prmovand de la an la an. Am investit zece milioane de euro in acesta firma pe care activeaza FC U Craiova 1948, sase milioane de euro in baza sportiva de la marginea orasului,…