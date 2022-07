U Craiova 1948 a obținut prima victorie a sezonului, chiar impotriva campioanei Romaniei, CFR Cluj. Oltenii s-au impus cu 3-1, iar finanțatorul echipei, Adrian Mititelu, s-a aratat mulțumit de rezultat. Omul de afaceri a asistat la primul meci de la eliberarea din inchisoare, iar rezultatul a fost pe placul sau. ”Am facut un meci bun, am intalnit o echipa foarte buna a Romaniei, una care a dominat campionatul in ultimii 5 ani, in ultimii 10 ani de fapt. Cand castigi cu CFR, indiferent in ce circumstante, e un lucru bun, pentru ca noi venim de jos. Avem nevoie de incredere si increderea o obținem…