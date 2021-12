Stiri pe aceeasi tema

- „Interimarul” de la FCU Craiova, Dan Vasilica, i-a cucerit pe oamenii din club, dupa victoria clara cu Chindia, și l-au elogiat prin versuri inaintea meciului cu Mioveni. „Interimarul” de serviciu, preparatorul fizic Dan Vasilica, a reușit in cateva zile sa schimbe starea de spirit in vestiarul nou-promovatei.…

- Adrian Mititelu, veste uriașa inainte de Craciun. Patronul „de facto” de la FCU Craiova se afla de peste un an in inchisoare fiind condamnat intr-un dosar de evaziune fiscala legat de transferul lui Mihai Costea la FCSB. Omul de afaceri a primit, astazi, o veste uriașa din partea justiției, intr-un…

- FCU Craiova a pierdut, scor 1-2, pe teren propriu, in fața Academicii Clinceni, iar antrenorul oltenilor, Eugen Trica, a condamnat atitudinea unor jucatori. „Situația devine din ce in ce mai complicata. Dupa fiecare meci situația se agraveaza, pentru ca nu reușim sa caștigam. Nu ințeleg un lucru: am…

- Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, ar fi decis sa vanda clubul ca urmare a mesajului vehement transmis de Peluza Sud, facțiunea dura a suporterilor Craiovei, venit in urma eșecului de astazi cu FC Voluntari, scor 0-2. Referindu-se la Adrian Mititelu senior, ultrașii au spus ca „ii dorim tot ce e…

- Eugen Trica a semnat un contract cu nou-promovata FC U Craiova 1948, a anuntat, marti, clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook, fara a preciza durata întelegerii.Trica îl înlocuieste pe Flavius Stoican, care si-a reziliat contractul cu echipa din Banie la data de 3…

- Adrian Mititelu jr., fiul patronul clubului FC U Craiova, Adrian Mititelu, aflat in inchisoare, a fost interzis un an pe stadioane de catre Jandarmerie, dupa un incident petrecut, luni, la meciul cu Rapid, scor 0-0, disputat in deplasare, la Mioveni, in etapa XIV-a a a Ligii I, informeaza digisport.ro.…

