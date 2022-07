Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Hrebenciuc, fost deputat PSD, a fost eliberat condiționat miercuri. Acesta a fost condamnat in 2021 la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri. Hrebenciuc se afla in spatele gratiilor de un an de zile, condamnat in septembrie 2021 la trei ani de inchisoare…

- Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, se pregatește de eliberarea din inchisoare. Curtea de Apel Craiova i-ar aprobat azi cererea de revizuire pe fond a cazului. Decizia nu e definitiva, iar procurorii au 48 de ore pentru a face recurs. Omul de afaceri a fost condamnat pe 5 noiembrie…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 155 alin. 1 Cod Penal, exceptie invocata de Adrian Mititelu in data de 20.05.2020 in dosarul in care „a fost condamnat total nelegal” la pedeapsa privativa de libertate de 3 ani pe care o executa in prezent,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelurile formulate de doi cetateni spanioli, condamnati la cate un an si sase luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au cultivat sute de plante de canabis intr-un imobil din comuna doljeana…