Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu obișnuia sa calatoreasca lunar, chiar și in destinații foarte indepartate, tropicale. Acum, intr-un interviu pentru Fanatik, ea a dezvaluit ca de cinci luni de zile nu a mai mers intr-o vacanța și, totodata, ea a dezvaluit care e destinația pe care intotdeauna o va evita. La Milano,…

- Vacanta la mare poate fi atat un prilej de relaxare, cat si momentul oportun in care sa stabilesti o borna a evolutiei tale profesionale. Relaxarea pe plaja poate deveni antrenanta si poate fi ragazul de care aveai nevoie pentru a ti revigora viata profesionala, nu doar viata personala. Acum, ai posibilitatea…

- Nissan si Renault sunt pregatite sa anunte noua alianta in urmatoarele zile (Reuters)Nissan si Renault vor face un anunt in urmatoarele zile privind alianta lor restructurata si au finalizat acordul, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, dupa 10 luni de negocieri…

- Gata de o cazare la 4 margarete si multa aventura in localitatea Murighiol Delta Dunarii? In cautarea locurilor bune de pescuit? cazare cu piscina? Va invitam la pensiunea Danubiu. Excursiile fac parte din viața noastra De mic copil mergem in excursii cu clasa, cu parinții și exploram, invațam și experimentam…

- Am sa va cer ingaduinta ca astazi, aici, sa nu fiu nici fost prim-ministru sau ministru, nici europarlamentar, ci am sa va vorbesc ca brailean. Dupa anii ‘90, toti am sperat la o dezvoltare accelerata a zonei noastre, a Romaniei in general, si noi, cei de aici, de la Dunarea de Jos am sperat ca si la…

- Starea țarii noastre și viața covarșitoarei parți a locuitorilor sai cer tot mai mult o reacție din partea fiecarui cetațean. Este destul sa observam ca suntem țara cu cea mai mare pierdere de populație din Uniunea Europeana, cu o speranța de viața cu opt ani mai mica decit media europeana, cu cel mai…

- Vacanța a venit ca cel mai frumos dar de nunta, de la nașii celor doi indragostiți. Smiley și Gina au postat o serie de videoclipuri și poze pe rețelele sociale cu peisajele care le-au taiat rasuflarea.Curioși și plini de energie, Smiley și Gina au luat-o la pas pe strazi, au vizitat un muzeu și s-au…