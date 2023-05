Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune a petrecut o buna perioada de timp in spital, asta dupa ce medicii l-au diagnosticat cu diverticulita. Manelistul a vorbit despre starea lui de sanatate, explicand ce s-a intamplat, de fapt, dar și cum și-a schimbat viața de cand a fost externat. Adrian Minune a fost destul de discret…

- Anca Țurcașiu a marturisit cum a reușit sa aiba un stil de viața sanatos, dar și care este secretul pentru o viața fericita. Actrița a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Stars despre rolul divinitații in viața ei și despre momentul in care s-a regasit pe sine.

- Andra Gogan are o relație speciala cu familia sa, iar de curand, i-a facut o surpriza tatalui sau. Pe TikTok, vloggerița a postat un videoclip, moment in care se poate observa ca barbatul nu se aștepta la un așa cadou. „Complici” la acest moment au fost mama și fratele sau, Razvan.

- Minodora a facut dezvaluiri, in exclusivitate, pentru Antena Stars despre evenimentele care i s-au intamplat, acum, in Saptamana Mare. Cum va petrece artista Paștele din acest an. Cat de mult a ajutat-o divinitatea pe artista nostra.

- Constantin Enceanu regreta ca este un tipicar convins. Cum arata o zi din viața artistului care iși programeaza viața pana la cel mai mic detaliu. Interpretul de muzica populara a facut dezvaluirile momentului in exclusivitate pentru Antena Stars.

- La 30 de ani de la pierderea mamei, Marian Cozma și-a facut curaj sa vorbeasca despre momentul dureros prin care a trecut. De 8 martie, artistul a comemorat-o pe cea care i-a dat viața printr-un mesaj emoționant și a povestit cum a fost viața lui fara cea mai draga ființa din lume, in exclusivitate…

- Adrian Minune i-a oferit un interviu in exclusivitate pentru Xtra Night Show in care a oferit detalii despre viața personala, dar și care sunt cele mai mari realizari ale lui de pana acum. Manelistul a fost mai sincer ca niciodata și a dat carțile pe fața.

- Timp de aproape șapte ani de zile, celebra Gina Pistol a facut parte din proiectele Antena 1, cele mai importante fiind „Chefi la Cuțite” și „Asia Express”, dar odata cu apariția in viața ei și a partenerului ei de viața, Smiley, a micuței Josephine, lucrurile aveau sa se schimbe, atat pe plan personal,…