Stiri pe aceeasi tema

- Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere ale terasei se observa cum cei doi cantareti au iesit din local, iar dupa ei alti tineri. Acela a fost momentul in care s-au incins spiritele.

- Dupa scandalul de pe Litoral, in urma caruia Jador și Mario Fresh au fost batuți de patru indivizi cu o dorința de razbunare, cel mai șifonat pare sa fi fost Mario Fresh. Asta, deși, culmea, el ar fi incercat sa aplaneze conflictul.

- Alexia, fata știristei de la Pro TV, a fost atacata dupa ce a ieșit dintr-un club de la malul marii, unde a petrecut mai multe ore. Fata era insoțita de iubitul ei, Mario Fresh, Jador și inca niște prieteni cand au fost atacați de șase „gorile” autohtone. Mario Fresh și Jador au fost loviți cu […]

- Secvențele reprobabile s-au petrecut duminica, la 7 dimineața, in parcarea unui club de fițe din Mamaia. Abia dupa țipetele ingrozite ale tinerei, huliganii s-au retras. Celebrii Mario Fresh și Jador, doua nume celebre din showbiz-ul romanesc. Alaturi de cameramanul lor, un adolescent de doar 16 ani,…

- 10 romani au petrecut noaptea de Inviere cu focuri de artificii, in Belgia, in plina criza de coronavirus, informeaza standaard.be.Distracția romanilor a fost stricata de catre Poliția locala din Zelzate, care a pus capat petrecerii."Cand am vrut sa ies cu cainele afar, in jurul orei 10:15, am fost…

- Aproximativ 26.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, polițiști locali și efective ale Ministerului Apararii Naționale au fost la datorie in Noaptea de Inviere pentru protejarea cetațenilor. Toate efectivele mobilizate au acționat integrat potrivit planului de masuri realizat de conducerea…