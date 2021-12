Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai apreciați artiști la momentul de fața din țara noastra, Mirela Vaida și Armin Nicoara, au facut o surpriza muzicala pentru toți admiratorii lor. Este vorba despre un colaj de muzica de petrecere, pe care toți fanii celor doi artiști l-au așteptat cu sufletul la gura! Iata cum suna…

- Toata lumea a auzit de celebrele piese ”Mona” sau ”Cenușareasa” de la Azur, insa nu toți știu cum s-a lansat solistul Nelu Vlad in muzica. Cantarețul a marturisit la Xtra Night Show ca a debutat pentru prima oara la varsta de 26 de ani.

- Dr. Alban, indragostit de Romania. Artistul internațional a fost prezent in emisiunea Xtra Night Show, unde a facut dezvaluiri in exclusivitate despre proiectele sale muzicale. De asemenea, cantarețul a decis sa iși lanseze noua piesa in platoul emisiunii.

- Mihai Traisariu a avut o copilarie traumatizanta și a asistat la scenele de violența din familia lui. Artistul a povestit abia acum ce se intampla intre parinții sai. Cantarețul a avut patru frați, iar parinții sai aveau o relație buna pana la un moment dat. Mihai Traistariu a povestit la „Xtra Night…

- Un barbat de 66 de ani a fost gasit decedat, miercuri seara, in locuinta sa din Timisoara, iar fiica lui, de 38 de ani, in stare de inconstienta, fiind transportata la spital. Cei doi au vrut sa se incalzeasca cu ajutorul aragazului, dupa ce caldura a fost sistata. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor,…

- Mioara Roman se confrunta de o buna perioada de timp cu probleme de sanatate . A stat o perioada intr-un centru de recuperare, mai apoi in casa fiicei sale. Acum, Oana Roman a anunțat ca și-a dus mama la un hotel unde primește chiar și ingrijiri medicale. Pune pe primul loc sanatatea celei care i-a…

- Bogdan de la Ploiești e unul dintre artiștii momentului, iar inca de anul trecut cantarețul a reușit sa ”bubuie” pe internet in urma pieselor sale. Cantarețul a dezvaluit la Xtra Night Show ca face bani frumoși din YouTube.