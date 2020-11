#Dobrogea Digitala: Retrospectiva ZIUA DOBROGEI – trecutul care vine sa prefigureze viitorul

In urma cu trei ani, in noiembrie 2017, cotidianul ZIUA de Constanta devenea, in premiera, ziarul regional care "punea la cale" primul eveniment ce avea sa deschida o inspirata si indrazneata serie de manifestari… [citeste mai departe]