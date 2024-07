Stiri pe aceeasi tema

- Meciul de la Ovidiu, Farul - Unirea Slobozia 0-1, a bifat mai multe premiere, cea mai importanta fiind victoria formației lui Adrian Mihalcea la debutul in Superliga. GSP.ro va dezvaluie 6 lucruri care nu s-au vazut la televizor. 1. Cele aproape 35 de grade inregistrate la startul partidei au facut…

- In primul meci al acestui sezon de Superliga, nou-promovata Unirea Slobozia a obținut o victorie surprinzatoare, 1-0 cu Farul Constanța. Florin Purece, Constantin Toma și Ovidiu Perianu au analizat partida și insemnatatea rezultatului. Purece, autorul unicului gol al partidei, simte ca antrenorul Adrian…

- Adrian Mihalcea, 48 de ani, antrenorul de la Unirea Slobozia, a comentat victoria cu Farul din deschiderea noului sezon de Superliga, scor 1-0. Antrenorul care i-a promovat pe ialomițeni in prima liga s-a declarat bucuros de inceputul de sezon nesperat de bun, insa a indemnat la calm și la conștientizarea…

- Cea de a 107-a editie a Superligii va debuta vineri, la Ovidiu, acolo unde Farul va primi vizita celor de la Unirea Slobozia, echipa aflata in premiera pe prima scena. Ca de fiecare data inainte de startul noului sezon, Gazeta Sporturilor va prezinta cele mai interesante topuri in care sunt prezenti…

- Enriko Papa, 31 de ani, negociaza cu mai multe echipe din Liga 1 pentru o revenire, inclusiv cu Farul și cu Unirea Slobozia. Nu a fost de acord sa semneze cu FCU Craiova, zilele trecute Fostul capitan al Botoșaniului și caștigator al Cupei Romaniei cu Sepsi, Enriko Papa, 31 de ani, se pregatește sa…

- Unirea Slobozia a bifat o promovare istorica la nivelul Superligii dupa ce formația antrenata de Adrian Mihalcea a trecut prima linia de sosire in eșalonul secund. Euforia promovarii trece și apar, zi de zi, preocuparile legate de pregatirea participarii in Superliga. Și e nevoita sa gaseasca un alt…

- Adrian Mihalcea, antrenorul Unirii Slobozia, a vorbit pe gazon cu reporterii GSP imediat dupa finalul meciului cu Șelimbar, scor 0-0, din ultima etapa a play-off-ului Ligii 2. Unirea Slobozia și Gloria Buzau au promovat in Superliga. Mioveni și Csikszereda sunt la barajul pentru promovare/retrogradare,…

- Unirea Slobozia a promovat matematic in Superliga, dupa victoria cu CS Mioveni, scor 1-0 din etapa #6 a play-off-ului din Liga 2. Elevii lui Adrian Mihalcea au sarbatorit in vestiar precum Inter Milano, noua campioana din Serie A. In vestiarul de la Mioveni, acolo unde Unirea Slobozia a caștigat, jucatorii…