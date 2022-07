Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea jocului Chindia Targoviste – Hermannstadt 1-1, gruparea damboviteana l-a prezentat pe Godberg Cooper – foto – (24 de ani), un adevarat globetrotter. Nascut in Italia, la Bergamo, Cooper are si cetatenie ghaneza, iar la doar 24 de ani a bifat deja a 12-a echipa din cariera si a sasea […]…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, marti, programul etapei a patra a Superligii. Runda va debuta vineri, 5 august, cu meciul Universitatea Cluj – Petrolul Ploiesti, programat de la ora 19:00 și se va incheia luni, 8 august 2022, cu partida CS Mioveni – FCSB, programata de la ora 21:00. Capul de…

- Directorul sportiv de la Chindia Targoviște, Sorin Paraschiv (41 de ani), a confirmat ca la meciul cu AFC Hermannstadt va avea inca doi atacanți la dispoziție fața de partida cu FC Botoșani. Chindia Targoviște a inceput acest sezon din Superliga cu o infrangere la limita, 2-3 in fața lui FC […] Articolul…

- Chindia Targoviște a pierdut meciul de la Botoșani, din prima etapa a Superligii, 2-3, dar la final antrenorul dambovițenilor, Adrian Mihalcea (46 de ani), a gasit motive pentru a fi și increzator. Fostul atacant este convins ca echipa sa, Chindia, la care a revenit recent și Daniel Popa, va arata […]…

- Adrian Mihalcea a debutat cu infrangere la primul meci oficial pe banca celor de la Chindia Targoviște. Dambovițenii au pierdut la Botoșani, scor 2-3, iar tehnicianul a explicat la final ce l-a nemulțumit in prestația echipei sale. „Din pacate, am inceput meciul foarte prost, cu gol primit in minutul…

- Fostul international Adrian Mihalcea a fost numit, marti, in functia de antrenor al echipei de fotbal AFC Chindia Targoviste, a anuntat clubul de Liga I pe pagina sa de Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Chindia Targoviste a oficializat astazi despartirea de antrenorul craiovean Emil Sandoi si a anuntat totodata noul tehnician, pe Adrian Mihalcea, ultima data la Unirea Slobozia. „Mulțumim, Emil Sandoi! AFC Chindia Targoviște anunța incheierea colaborarii cu antrenorul principal Emil Sandoi. Ii mulțumim,…

- Farul - FC Voluntari 1-1 | Gica Hagi, antrenorul dobrogenilor, considera ca Mihai Aioani, portarul Farului, a greșit la golul egalizator reușit de oaspeți. Intrebat de ce l-a certat pe antrenorul cu portarii Ștefan Preda dupa golul lui Droppa, Hagi a replicat: „A fost o centrare de la 30 de metri, portarul…