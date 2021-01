Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale a transmis ca au fost 10 apeluri la 112 pentru a anunța incendiu de la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Potrivit STS, primul apel a fost la 5:04, a durat 57 de...

- Incendiul de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala a lasat in urma lui multe controverse, cu atat mai mult cu cat cladirea in care a izbucnit incendiul era reabilitata și modernizata. Ce spune fostul manager al unitații medicale despre locul tragediei, unde cinci persoane și-au…

- Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa incendiul care a avut loc la Matei Balș! Ce a declarat șeful statului? Patru oameni au murit in incendiul de la Institutul de Boli Infecțioase, in timp ce 100 de pacienți infectați cu virusul ucigaș au fost evacuați!

- Toni Grecu, care se afla internat la etajul 2 al pavilionului in care a izbucnit incendiul de la Institutul „Matei Balș”, a fost transferat la un alt spital. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 5, la Institutul „Matei Balș” din București. Patru persoane și-au pierdut viața și…

- Finalul lunii ianuarie vine cu o noua veste tragica in Romania! Un incendiu de proporții a izbucnit la Institutul ”Matei Balș”, din Capitala! Reacția lui Raed Arafat, dupa ce 4 persoane au murit! Ce a declarat șeful DSU? Peste 100 de pacienți infectați cu COVID-19 au fost evacuați!

- Patru persoane au decedat vineri dimineata in incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’ din Capitala. Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, trei persoane au fost gasite dupa ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitata, dar fara rezultate pozitive. Raed Arafat…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, a explicat, vineri, ca vaccinul impotriva COVID-19 este sigur și eficient. Medicul a dat exemplu Marea Britanie, unde s-a inceput campania de vaccinare și nu au fost raportate reacții adverse notabile, noteaza Digi 24. Adrian…

- Adrian Marinescu, medic primar infecționist la Institutul “Matei Balș” din Capitala, susține ca, in Romania, ar trebuie sa fie testate, zilnic, cel puțin 100.000 de persoane, acesta fiind, in opinia sa, nivelul optim. Totodata, doctorul mai anunța ca intr-o saptamana, doua se vor vedea efectele masurilor…