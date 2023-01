Stiri pe aceeasi tema

- Statistica realizata de catre Direcția de Sanatate Publica Alba indica o creștere alarmanta a cazurilor de gripa, pneumonii și infecții respiratorii acute, in prima saptamana din anul 2023.

- Aproximativ 150 de copii au fost internati, in ultima sapamana, la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași cu simptome de gripa si raceala. Potrivit Managerului Spitalului, Alina Belu, deocamdata, in judetul Iasi, situația infecțiilor virale și a gripelor este constanta. Situatia s-ar putea schimba,…

- Specialistul infecționist Catalin Apostolescu spune ca pacienții diagnosticați cu flurona, numele infecției simultane, provin din randul tinerilor și au fost tratați cu antivirale: „Nu au dezvoltat o forma severa, poate și pentru ca sunt sunt copii”.„Va fi un sezon rece complicat deoarece avem simultan…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri la Digi24 ca maine ar fi a treia saptamana de creștere susținuta a cazurilor, astfel, conform procedurii, poate fi declarata epidemie de gripa in Romania.„Așteptam cifrele de maine, joi se face bilanțul. E foarte probabil sa avem a treia saptamana…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca este foarte posibil ca Guvernul sa declare epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul extrem de mare de cazuri confirmate in ultima perioada. Intrebat daca Guvernul ar putea declara in Romania epidemie de gripa, ministrul Sanatații a raspuns:…

- “Ne aflam intr-un context in care numarul de viroze creste rapid, iar proportia de cazuri de gripa care sunt diagnosticate depaseste 10%. Ne aflam in a treia saptamana de crestere rapida a numarului de viroze respiratorii si implicit de cazuri de gripa, iar procedura care este stabilita de Centrul European…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 31,2% in Uniunea Europeana (UE) si cu 30,8% in zona euro, in octombrie, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.

- La sfarsitul lunii octombrie a avut loc Forumul educatiei Romania-Republica Moldova, eveniment care a reunit la Iasi, peste 250 de cadre didactice din Romania si Republica Moldova. Tema evenimentului: „Ecosistemul educational in lumea digitalizata" a fost de mare interes mai ales in contextul post-pandemic.…