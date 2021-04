Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Marinescu, medic infecționist al Institutului Matei Balș din Capitala, a declarat la Digi24 ca in cazul lui Alexandru Arșinel faptul ca s-a vaccinat l-a ajutat sa nu faca o forma severa a bolii. Actorul a fost imunizat in urma cu aproximativ doua luni, iar recent s-a infectat cu Covid-19.

- Actorul Alexandru Arsinel (81 de ani) si sotia lui, Marilena, sunt internati de patru zile la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, dupa ce au fost diagnosticati cu Covid-19, la doua luni de la vaccinare. Alexandru Arșinel și soția lui au crezut de la inceput in existența…

- ”Sunt persoane vulnerabile care nu intotdeauna dezvolta un nivel suficient al anticorpilor pentru a nu se infecta”, a spus Gheorghița, care a precizat insa ca vaccinul protejeaza impotriva unei forme grave a bolii. ”Chiar și in acele cazuri, (persoane infectate dupa administrarea serului - n. red.),…

- Actorul Alexandru Arsinel si sotia sa sunt internati la un spital din Capitala, dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Directorul Teatrului de revista din Bucuresti s-a vaccinat la inceputul anului.

- Alexandru Arșinel, in varsta de 81 de ani, trece prin momente cumplite. Actorul și soția sa au fost diagnosticați cu Covid. Cei doi s-au vaccinat cu Pfizer in urma cu doua luni. In prezent, amandoi se afla internați intr-un spital din Capitala.

- O femeie din județul Cluj, in varsta de 70 de ani, vaccinata cu ambele doze de vaccin Pfizer, a murit recent in secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Turda, dupa ce a fost depistata cu Covid la doua luni dupa rapel. Cazul este unic in Romania.Persoana decedata avea rapelul facut in luna februarie,…

- Imunizarea prin vaccinarea impotriva Covid 19 dureaza mai mult decat cea obținuta post – imbolnavire. Explicațiile au fost oferite de coordonatorul campaniei de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghița. Acesta a declarat miercuri seara, la TVR 1, ca dupa boala exista un interval de protecție fața de reinfecție…