Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații despre Adrian Kreiner, omul de afaceri care a murit dupa ce a fost batut crunt de trei barbați in propria casa. Criminalii l-au urmarit timp de cateva zile dintr-o casa parasita, informeaza Antena 3. Criminaliștii care au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere spun ca atacatorii…

- O casa nelocuita, aflata peste drum de vila lui Kreiner se afla in atenția polițiștilor. Faptașii sunt suspectați ca ar fi pandit de acolo, timp de cateva zile, inainte de a da atacul.Cum a murit Adrian Kreiner. Ce arata, de fapt, rezultatul autopsieiOmul de afaceri Adrian Kreiner dormea in momentul…

- Expertul criminolog Dan Antonescu a declarat pentru „Adevarul” ca exista unele semne de intrebare in cazul uciderii lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost batut cu bestialitate de trei barbați cu cagule care au intrat in casa lui.

- Cazul milionarului din Sibiu ucis in bataie de hoți, in propria casa, se complica și mai tare. Noi detalii din ancheta arata ca Adrian Kreiner a fost batut zeci de minute de cei trei barbați cu cagule, inainte ca aceștia sa fuga cu ceasurile de lux ale afaceristului, dar și cu o parte din banii din…

- Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu care a fost batut cu bestialitate in propria sa vila, a murit, seara trecuta, la spital. Iubita lui a anuntat pe Facebook, ca barbatul de 50 de ani s-a stins. Pana la aceasta ora, cei trei agresori care au actionat inarmati si mascati nu ar fi fost identificati,…

- Moartea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner , batut crunt in propria casa de indivizi pana acum neidentificați, a starnit numeroase reacții de indignare, dar și unele semne de intrebare. Adrian Kreiner a murit marți seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Sibiu, anunțul trist fiind…

- Vești noi despre Adrian Kreiner, omul de afaceri atacat de trei indivizi mascați in propria casa. Din nefericire, barbatul s-a stins din viața, in c ursul serii de marți, in timp ce se afla la spital. Insa, cei trei barbații care i-au spart locuința sunt in continuare de negasit.

- Un cunoscut om de afaceri din municipiul Sibiu, in varsta de 50 de ani, se afla intr-o stare critica la Spitalul Județean, luptandu-se pentru viața sa pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva. Adrian Kreiner a fost victima unei agresiuni brutale petrec