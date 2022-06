Stiri pe aceeasi tema

- Doamnelor și domnilor, vi-l prezentam pe Dragoș Petrescu așa cum nu l-ați mai vazut niciodata! Adesea il vedem sobru și serios pe micile ecrane, insa iata cum arata celebrul milionar in viața de zi cu zi, atunci cand nu se afla in luminile reflectoarelor. Paparazzii de la Spynews.ro l-au surprins la…

- Ford Mustang Mach-E dispune acum de o crestere a capacitatii de remorcare la 1.000 kg pentru modelele cu autonomie extinsa, atat in versiunea cu un motor, cat si in cea cu doua motoare In cadrul actualizarii, confortul la interior a fost imbunatatit, iar calibrarea sistemului One-Pedal a fost adaptata…

- Cu toții știm faptul ca trucurile cu bicarbonatul de sodiu au devenit extrem de populare, in ultimul timp, pe rețelele sociale. Acest praf minune al gospodariei se poate folosi la curațat, gatit și pentru diverse alte intrebuințari. Ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu in apa in care fierb pastele.…

- Prințul Harry și Meghan Markle au calatorit, in secret, in Marea Britanie. Foștii membri ai familiei regale britanice au vizitat-o pe Regina Elisabeta, iar suverana a insistat ca fratele ducelui de Cambridge sa se intalneasca deindata cu tatal sau, Prințul Charles. Ce s-a intamplat la reuniunea dintre…

- Salvamont Romania va avea o rețea de comunicații mai buna decat cea a serviciului 112. Noul sistem este pus la dispoziția Salvamont de compania Vodafone. Vodafone Romania și asociația Salvamont au lansat oficial, la data de 7 aprilie, doua soluții digitale destinate imbunațirii acțiunilor de cautare…

- Astrologii au venit cu noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Specialiștii au indicat un ritual care iți curața karma și te purifica in doar 5 minute. Ce spun astrele despre luna noua in Berbec și care sunt lucrurile pe care le vor resimți toți nativii? Experții arata ca este un moment excelent…

- #LuamUnAvion sau visul Adelinei Toncean, fondatoarea Asociației Blondie care iși propune sa cumpere un avion pe care sa-l transforme in prima ambulanța aeriana. Aeronava, destinata transportului in strainatate al copiilor care au nevoie de intervenții medicale complicate.

- Clubul Juventus Torino a anuntat, joi, ca fotbalistul Manuel Locatelli a fost testat pozitiv cu coronavirus, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…