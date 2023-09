Decebal Fagadau, achitat in dosarul terenurilor din Portul Tomis! Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanta (DOCUMENT)

Amintim ca cele trei terenuri din prezenta cauza in suprafata totala de peste 1000 de metri patrati se afla in Portul Turistic Tomis, unde in urma cu aproximativ… [citeste mai departe]